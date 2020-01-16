Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 7:41

Токио. 16 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, которое, как надеются инвесторы, содействует улучшению отношений двух стран.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,12%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,11%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,32%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,65%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,67%.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Аналитики говорят, что, хотя с подписанием первой фазы внимание трейдеров, вероятно, переключится на другие события, на рынках сохраняются сомнения по поводу перспектив урегулирования главных спорных вопросов.

"Сложно утверждать, что сделка представляет собой важный шаг на пути к прекращению противоречий, который сильно омрачают перспективы роста мировой экономики", - отмечает аналитик по азиатским рынкам AxiTrader Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch.

Акции японской телекоммуникационной компании SoftBank Group подешевели в ходе торгов на 2%, тогда как цена бумаг Fast Retailing и Sony выросла соответственно на 1,4% и 0,6%.

В Гонконге снижаются котировки акций интернет-гиганта Tencent (-0,1%) и производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical (-0,8%). Вместе с тем дорожают акции нефтекомпании CNOOC (+1,4%).

Капитализация южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor увеличилась на 3%.

Рыночная стоимость австралийских Beach Energy и Oil Search Ltd. снизилась на 1,4% и 0,9% соответственно.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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