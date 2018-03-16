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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 7:33 16.03.2018 - 07:33

Токио. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы колеблются разнонаправленно в пятницу, завершая неделю, охарактеризовавшуюся высокой волатильностью торгов.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,1%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite прибавляют менее 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%.

Колебания рынков происходят на фоне ряда важных политических событий: расширения списка американских санкций в отношении России, перестановок в Белом доме, а также решения специального прокурора США Роберта Мюллера запросить через суд документы Trump Organization, касающиеся России, пишет MarketWatch.

Американский фондовый рынок в четверг завершил торги разнонаправленным движением индексов, и сохраняющаяся неопределенность сказывается также на азиатских рынках, отмечают эксперты.

"Динамика азиатских индексов в основном определяется движением рынка в США, - говорит аналитик IG Group в Сингапуре Цзиньгуй Пань. - Сейчас трейдеров не интересует практически ничего, кроме вопросов торговой политики и монетарной политики".

На следующей неделе пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), на котором американский Центробанк, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку.

Трейдеры ждут сигналов о том, допускает ли Федрезерв, что в этом году ему потребуется увеличить ставку четыре раза, а не три раза, как ожидалось ранее.

Снижению японского рынка в пятницу способствует укрепление иены, толкающее вниз котировки акций экспортеров. Стоимость бумаг Sony опустилась на 1,2%, Fanuc - на 1,7%, Mitsubishi Electric - на 1,7%.

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