Токио. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов во вторник, инвесторы ждут итогов заседаний крупнейших центробанков мира.
Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,9%, более широкий Topix - на 0,8%.
Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, как и Shenzhen Composite, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%.
Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, новозеландский NZX 50 - на 0,2%. Индийский индекс BSE Sensex вырос на 0,2%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,8%.
На текущей неделе состоятся заседания сразу трех ведущих центробанков мира - Банка Японии, Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии.
Выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла рынок ждет едва ли не больше, чем решения ЦБ по ставке, которая, по прогнозам экспертов, будет оставлена на прежнем уровне 2,25-2,5%.
Ожидается, что глава ФРС вновь подтвердит, что руководство ЦБ готово принять меры по стимулированию рынка в случае появления сигналов, что торговый конфликт США с Китаем негативно сказывается на американской экономике.
Смягчению позиции Федрезерва также способствуют слабые макроэкономические статданные, поступающие в последнее время. Так, накануне стало известно, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне рухнул до минус 8,6 пункта с 17,8 пункта в мае. Значение показателя стало отрицательным впервые за два года, а темпы падения - максимальными в истории.
Акции японского оператора связи SoftBank упали в цене на 3,6%, ритейлера одежды Fast Retailing - на 1,2%. Тем временем цена бумаг интернет-компании Yahoo Japan увеличилась на 1,3%.
Котировки бумаг оператора казино Galaxy Entertainment подскочили на 1,9%, производителя мясной продукции WH Group - на 1,8%.
Стоимость акций южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics увеличивается на 0,6%, австралийской энергетической компании Beach Energy - на 0,7%.
Цена акций поставщика оборудования для мобильных устройств AAC Technologies поднимается на 0,5%, Sunny Optical - на 1,7%.
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