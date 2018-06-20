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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 8:19 20.06.2018 - 08:19

Токио. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона восстанавливаются в среду после существенного снижения накануне, вызванного беспокойством по поводу рисков в мировой торговле.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,3%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,31%, более широкий Topix прибавил 0,56%.

Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,26%, китайский Shanghai Composite - на 0,46%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,15%, южнокорейский KOSPI - на 1,12%.

Рынок продолжает реагировать на заявления президента США Дональда Трампа, который в начале недели объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10%-ными пошлинами импортируемые Штатами китайские товары на сумму еще в $200 млрд. Ранее США ввели пошлины на ввоз товаров из КНР на $50 млрд.

Китайские власти пообещали дать симметричный ответ.

На этих новостях китайский индекс Shanghai Composite упал на 19% с январского пика, вплотную приблизившись к "медвежьему" рынку.

Акции страховой компании AIA Group в среду растут на 2,5%.

Капитализация ZTE в Гонконге взлетела на 14%, на ожиданиях, что Д.Трамп окажет давление на Конгресс США с целью добиться выполнения сделки, согласно которой санкции в отношении китайской компании будут сняты в обмен на смену руководства и значительный штраф.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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