Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 8:01

Токио. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах во вторник после выхода данных о внешней торговле Китая.

Объемы китайского экспорта и импорта сократились в марте, однако темпы снижения замедлились.

Экономическая активность в КНР постепенно восстанавливается после снятия ограничений, введенных ранее властями страны с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение на 14%.

Объем импорта снизился на 0,9%. Аналитики ожидали падения на 9,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В январе-феврале объем китайского экспорта рухнул на 17,2%, импорта - на 4%.

Профицит баланса внешней торговли КНР в марте составил $19,9 млрд (прогноз - $18,55 млрд). В январе-феврале был отмечен дефицит внешнеторгового баланса в размере $7,09 млрд.

Инвесторы ждут начала сезона корпоративной отчетности за первый квартал, который позволит оценить воздействие коронавируса на финансовые результаты и прогнозы компаний. Во вторник отчетность среди прочих опубликуют такие крупные банки США, как JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp.

"По понятным причинам, рынки немного нервничают в преддверии этих публикаций", - отмечает Роберт Карнелл, главный экономист ING по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:20 МСК выросли соответственно на 2,8% и на 1,67%.

Акции SoftBank Group Corp. дорожают на 4,9%. Компания в понедельник предупредила, что, вероятно, зафиксировала рекордный операционный убыток по итогам финансового года, завершившегося в марте, из-за потерь ее фонда инвестиций в технологический проекты - Vision Fund. Согласно оценкам SoftBank, ее годовой операционный убыток составил 13,5 трлн иен ($12,5 млрд). Инвестиционные потери Vision Fund в минувшем финансовом году достигли 1,8 трлн иен ($16,7 млрд), что связано, в частности, с "ухудшением рыночной среды", говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, на 1,5% дорожают бумаги производителя электроники Sony, на 5,2% - крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing, на 3% - автомобильной компании Toyota Motor.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 0,87%, гонконгский Hang Seng - на 0,92%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings растет в ходе торгов в Гонконге на 1,1%, телекоммуникационной компании China Mobile - на 1,5%, банка HSBC - на 2,1%.

В то же время снижается цена акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 2,1% и PetroChina - на 2,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 1,87%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 1,7%, производителя потребительской электроники LG Electronics - на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,3%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 0,1% и на 1,3%.

Между тем подешевели бумаги нефтепроизводителей, включая Santos - на 1,5%, Beach Energy - на 2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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