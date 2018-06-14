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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 8:51 14.06.2018 - 08:51

Токио. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг, инвесторы реагируют на повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) и слабые статданные из Китая.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опускается на 0,4%, при этом снижение демонстрируют все входящие в него отраслевые подындексы.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,68%, более широкий Topix прибавил 0,65%.

Гонконгский Hang Seng снизился на 0,81%, китайский Shanghai Composite - на 0,39%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 1,45%.

Накануне Федрезерв во второй раз за текущий год повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate). Повышение составило 25 базисных пунктов - до 1,75-2% годовых, что совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Кроме того, ФРС теперь ожидает четырех повышений ставки в 2018 году, включая мартовское и июньское, против ожидавшихся в марте трех повышений.

"Рынкам не нравится, когда поднимается ставка, особенно если вдобавок к этому прогнозы FOMC становятся более "ястребиными", - говорит глава отдела трейдинга в АТР в Oanda Corp. Стивен Иннс. - Кроме того, аппетит инвесторов к риску снижается по мере приближения решения по пошлинам США в отношении импорта китайских товаров".

Также в четверг стало известно, что темпы роста промпроизводства и розничных продаж в Китае в мае снизились по сравнению с предыдущим месяцем.

Объем промпроизводства увеличился на 6,8% относительно мая прошлого года после повышения на 7% в апреле, хотя эксперты в среднем прогнозировали сохранение апрельских темпов роста показателя.

Розничные продажи в КНР в мае выросли на 8,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 9,4% в апреле, несмотря на то, что консенсус-прогноз предусматривал ускорение роста до 9,6%.

Акции China Construction Bank на торгах в Гонконге падают в цене на 1,3%, страховщика AIA Group - на 1%, цена бумаг интернет-гиганта Tencent опускается на 0,8%.

Также дешевеют бумаги корейских компаний в сфере недвижимости и строительства. Так, капитализация Hyundai Engineering опустилась на 7,9%, Busan Industrial - упала на 17%.

Стоимость акций индийской фармкомпании Sun Pharma выросла на 0,8% после снятия с компании американских санкций.

Тем временем Toshiba продолжает ралли на объявленном накануне выкупе акций на сумму 700 млрд иен ($6,3 млрд). Акции компании подорожали на 3%.

Кроме того, в четверг статистическое ведомство Австралии сообщило, что уровень безработицы в стране в мае упал до 5,4% с апрельских 5,6%. Эксперты ожидали более умеренного снижения - до 5,5%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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