Азиатские фондовые рынки снижаются на решении ФРС, статданных из Китая
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Токио. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг, инвесторы реагируют на повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) и слабые статданные из Китая.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опускается на 0,4%, при этом снижение демонстрируют все входящие в него отраслевые подындексы.
Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,68%, более широкий Topix прибавил 0,65%.
Гонконгский Hang Seng снизился на 0,81%, китайский Shanghai Composite - на 0,39%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 1,45%.
Накануне Федрезерв во второй раз за текущий год повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate). Повышение составило 25 базисных пунктов - до 1,75-2% годовых, что совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.
Кроме того, ФРС теперь ожидает четырех повышений ставки в 2018 году, включая мартовское и июньское, против ожидавшихся в марте трех повышений.
"Рынкам не нравится, когда поднимается ставка, особенно если вдобавок к этому прогнозы FOMC становятся более "ястребиными", - говорит глава отдела трейдинга в АТР в Oanda Corp. Стивен Иннс. - Кроме того, аппетит инвесторов к риску снижается по мере приближения решения по пошлинам США в отношении импорта китайских товаров".
Также в четверг стало известно, что темпы роста промпроизводства и розничных продаж в Китае в мае снизились по сравнению с предыдущим месяцем.
Объем промпроизводства увеличился на 6,8% относительно мая прошлого года после повышения на 7% в апреле, хотя эксперты в среднем прогнозировали сохранение апрельских темпов роста показателя.
Розничные продажи в КНР в мае выросли на 8,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 9,4% в апреле, несмотря на то, что консенсус-прогноз предусматривал ускорение роста до 9,6%.
Акции China Construction Bank на торгах в Гонконге падают в цене на 1,3%, страховщика AIA Group - на 1%, цена бумаг интернет-гиганта Tencent опускается на 0,8%.
Также дешевеют бумаги корейских компаний в сфере недвижимости и строительства. Так, капитализация Hyundai Engineering опустилась на 7,9%, Busan Industrial - упала на 17%.
Стоимость акций индийской фармкомпании Sun Pharma выросла на 0,8% после снятия с компании американских санкций.
Тем временем Toshiba продолжает ралли на объявленном накануне выкупе акций на сумму 700 млрд иен ($6,3 млрд). Акции компании подорожали на 3%.
Кроме того, в четверг статистическое ведомство Австралии сообщило, что уровень безработицы в стране в мае упал до 5,4% с апрельских 5,6%. Эксперты ожидали более умеренного снижения - до 5,5%.
Служба финансово-экономической информации
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finance@interfax.ru
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Интерфакс