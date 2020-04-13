Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 14:58

Берлин. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Академия наук ФРГ "Леопольдина" в понедельник опубликовала отчет по смягчению ограничительных мер в общественном пространстве, в котором рекомендует поэтапно открывать школы и обязать граждан носить маски в общественном транспорте.

Отчет опубликован на сайте академии. На прошлой неделе канцлер Ангела Меркель заявила, что с нетерпением ожидает его публикации, чтобы начать обсуждать с руководством федеральных земель шаги по возвращению к нормальной общественной жизни. Как ожидается, конференция Меркель с руководителями 16 федеральных земель пройдет в среду.

"Леопольдина" рекомендует поэтапно и как можно скорее начать открывать школы, вначале следует открыть начальные школы и допустить к занятиям школьников средних классов. При этом сами классы следует уменьшить до 15 человек. В старших классах предлагается использовать возможности для дистанционного обучения, эти классы рекомендуют открывать позже. В университетах и других вузах обучение до конца летнего семестра предлагается вести онлайн. Детские сады ученые рекомендуют открывать очень осторожно, потому что дети не могут держать дистанцию.

Кроме этого, ученые в ФРГ выступают за введение правила носить маски в общественном транспорте и там, где дистанцию соблюдать невозможно.

По данным института Роберта Коха на 13 апреля в Германии коронавирусом заражены 123 тысячи 16 человек, 2 тысячи 799 человек скончались.

Для подавления пандемии вируса власти ФРГ ввели масштабные ограничения в общественной жизни: закрыто большинство общественных учреждений, те, которые открыты, работают с ограниченным доступом.

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