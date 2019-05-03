Этот контент был опубликован 3 мая 2019 г. 4:29

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Питер Мэйхью, сыгравший обезьянообразное существо Чубакку в оригинальной трилогии "Звездные войны" скончался, сообщает Associated Press.

Согласно заявлению семьи, П.Мэйхью умер в своем доме в Северном Техасе во вторник. Ему было 74 года. Причина смерти не указана.

"Питер Мэйхью был добрым и мягким человеком, обладал большим достоинством и благородным характером. Эти черты своей личности, а также остроумие и изящество он передал Чубакке. Мы были партнерами в кино и друзьями в жизни более 30 лет, и я любил его... ", - заявил в четверг актер Харрисон Форд, сыгравший Хана Соло в "Звездных войнах".

Режиссер фильма Джордж Лукас также выразил свои соболезнования: "Питер был замечательным человеком. (...) Он был хорошим другом и я опечален его кончиной".

П.Мэйхью родился и вырос в Англии. До того, как он сыграл в "Звездных войнах", в фильмографии актера был только один фильм и он работал санитаром в больнице в Лондоне.

Как говорил режиссер "Звездных войн" Дж.Лукас, всё, что пришлось сделать П.Мэйхью, чтобы получить роль Чубакки, это просто встать в полный рост.

Его рост, 2,2 метра, был источником постоянных осложнений со здоровьем в конце его жизни.

П.Мэйхью провел большую часть последнего десятилетия своей жизни в Соединенных Штатах и стал гражданином США в 2005 году.

П.Мэйхью исполнил роль Чубакки в оригинальной трилогии киноэпопеи Джорджа Лукаса "Звездные войны" (1977-1983), позже возвращался к этой роли в 2005 году в фильме "Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов", а также в 2015 году - "Звёздные войны: Пробуждение силы".

В 2017 году на съемках "Звёздные войны: Последние джедаи" он консультировал нового исполнителя роли Чубакки - бывшего финского баскетболиста Йонаса Суотамо.

1вз ад

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