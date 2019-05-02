Этот контент был опубликован 2 мая 2019 г. 9:15

Брюссель. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила от имени ЕС глубокое сожаление в связи с полной активизацией США закона Хелмса-Бертона 1996 года.

"ЕС считает, что экстерриториальное применение односторонних ограничительных мер противоречит международному праву, и будет использовать все соответствующие меры для устранения последствий действия закона Хелмса-Бертона, в том числе в отношении своих прав в ВТО и посредством блокирующего статута ЕС", - говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном в четверг в Брюсселе.

17 апреля госсекретарь США Майк Помпео объявил о возобновлении действия раздела 3 закона "О кубинской свободе и демократической солидарности" 1996 года, известного как закон Хелмса-Бертона или Libertad Act.

Закон Хелмса-Бертона расширил применение первоначального эмбарго в отношении иностранных компаний, торгующих с Кубой, и применил санкции к иностранным компаниям за "незаконный оборот", как считают в США, имущества, ранее принадлежавшего американским гражданам, но конфискованного Кубой после революции. Закон также распространяется на имущество, ранее принадлежавшее кубинцам, которые с тех пор стали гражданами США.

Активизация этого закона затрагивает интересы бизнеса ЕС.

"Решение активизировать раздел 3 (...) является нарушением обязательств, принятых в соглашениях между ЕС и США 1997 и 1998 годов, которые с тех пор непрерывно соблюдались обеими сторонами", - отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

По ее словам, это "вызовет ненужные трения и подорвет доверие и предсказуемость в трансатлантическом партнерстве".

1ов АГ

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