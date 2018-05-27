Активисты вышли на улицы Берлина, чтобы заглушить марш, созванный правопопулистской "Альтернативой для Германии" - СМИ
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Берлин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Тысячи активистов левого толка и противников расизма вышли на улицы Берлина, чтобы противостоять маршу, созванному германской правопопулистской партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщают в воскресенье немецкие СМИ.
По их данным, объединившись под знаменем "Остановите ненависть", демонстранты заявили, что хотят заглушить марш, организованный АдГ.
При этом члены АдГ обвинили некоторых противников в угрозе применения насилия.
Тысячи сторонников АдГ собрались на главном железнодорожном вокзале Берлина для проведения своего марша "За будущее Германии", который должен завершиться у Бранденбургских ворот.
Кю об
Интерфакс