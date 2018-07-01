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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 1:56 02.07.2018 - 01:56

*** Всего с момента начала избирательной кампании в Мексике погибли не менее 136 политиков

Мадрид. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Активисты двух партий застрелены воскресенье в день всеобщих выборов в Мексике, сообщает мексиканская пресса.

Так, в штате Мичоакан была застрелена активистка Партии труда, позже был убит представитель партии "Морена".

Всего с начала избирательной кампании в сентябре прошлого года в Мексике были убиты не менее 136 политиков. Это значительно больше в сравнении с прежней кампанией, когда жертвами убийц стали девять политиков и один кандидат в президенты.

Избирательные участки на выборах президента, губернаторов штатов и местных органов власти уже закрылись на большей части территории Мексики, однако тем избирателям, которые все еще оставались на участках на момент официального закрытия, дана возможность проголосовать.

Ожидается, что первые официальные данные будут оглашены в 23:00 местного времени (07:00 мск), в то время как окончательные могут появиться в течение трех последующих дней.

За пост главы государства вели борьбу четыре кандидата. Одной из центральных тем в ходе предвыборной кампании как раз стали вопросы безопасности населения и борьбы против преступности.

1ар бс

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