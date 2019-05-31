Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 16:51

Лондон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Члены природоохранной организации Extinction Rebellion грозятся заблокировать работу аэропорта Хитроу, самого загруженного в Великобритании, если власти не откажутся от планов его расширения.

Активисты хотят помешать работе аэропорта с помощью дронов. Акцию протеста они намерены провести 18 июня, пишет Financial Times. При этом в июле они планируют провести еще одну, 10-дневную демонстрацию.

"Мы понимаем, что наши действия нарушат планы огромного количества людей, которые отправляются отдыхать, однако мы считаем их необходимыми, поскольку, если мы не примем меры сейчас, ущерб экологии и обществу будет значительно более существенным", - говорится в сообщении организации.

Руководство Хитроу планирует построить третью взлетно-посадочную полосу в рамках плана расширения аэропорта.

Администрация аэропорта раскритиковала намерения активистов. "Это бездумный шаг, который может поставить под угрозу жизни пассажиров и наших коллег. Мы согласны с необходимостью принимать меры против изменения климата, однако для этого нам нужно проводить конструктивную совместную работу, а не совершать серьезные правонарушения в тот момент, когда люди, которые упорно работали, готовятся провести заслуженный отпуск с семьей и друзьями", - говорится в сообщении администрации.

ор ко ав*

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