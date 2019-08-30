Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 4:22

Вашингтон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Полиция Гонконга арестовала одного из самых активных организаторов протестных выступлений Джошуа Вонга, сообщило американское издание Politico со ссылкой на возглавляемую Вонгом партию "Демосито".

Как сообщается, активист был арестован на улице, когда шел к станции метро.

"Демосито" проинформировала, что Вонгу могут быть предъявлены обвинения по трем пунктам. При этом издание не сообщает, по каким именно.

Вонг известен как активист студенческого движения, лидер "Революции зонтиков" в Гонконге в 2014 году. Партию "Демосито" левоцентристской направленности он основал в 2016 году.

Как сообщалось, накануне полиция Гонконга направила гонконгскому Фронту за гражданские права человека, выступающего основным организатором акций протеста в городе, уведомление о запрете массовых выступлений, которые планируется провести в субботу.

В уведомлении отмечается, что решение о запрете акций было принято по соображениям общественной безопасности.

В документе разъясняется, что существуют опасения, что в ходе выступлений могут проявиться "акты насилия и другие деструктивные действия".

В качестве подтверждения опасений в уведомлении напоминается, что входе предыдущих демонстраций протестующие осуществляли "поджоги и возводили крупные баррикады на дорогах, использовали бутылки с зажигательными смесями, стальные шары, кирпичи, арматуру, металлические столбы, другие предметы для уничтожения общественной собственности в крупных масштабах, подрыва общественного порядка".

Фронт заявил, что решение полиции будет обжаловано.

Наблюдатели обратили внимание, что запрет на проведение акций протеста совпал с осуществленной в четверг сменой состава военного гарнизона, размещенного в Гонконге.

"Гонконгский гарнизон НОА Китая провел 22-ю со времени размещения там в 1997 году ротацию состава рано утром в четверг", - говорится в сообщении агентства "Синьхуа".

В нем отмечается: "Этот шаг, который был утвержден Центральным военным советом КНР, является обычной рутинной ежегодной ротацией в соответствии с законом Китайской Народной Республики о гарнизоне специального административного района Гонконг, предусматривающим, что "гонконгский гарнизон должен практиковать систему ротации своего состава".

Пользователи социальных сетей Гонконга выложили многочисленные фотографии и видеоролики с тяжелой бронетехникой и автомашинами с военными, входящими в город.

1гк бм

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