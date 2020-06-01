Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 7:43

Пекин. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае снизился до 50,6 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку третий месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале, поскольку компании страны продолжают возобновлять работу и возвращаться к нормальному функционированию.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя в мае до 51 пункта, сообщает Trading Economics.

Согласно данным ГСУ, 81,2% опрошенных компаний обрабатывающей промышленности возобновили свою деятельность в мае более чем на 80%.

Подындекс новых заказов увеличился в прошлом месяце до 50,9 пункта с 50,2 пункта в апреле, экспортных заказов - до 35,3 пункта с 33,5 пункта, индикатор времени доставки - до 50,5 пункта с 50,1 пункта. Показатель занятости упал до 49,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта.

Уровень оптимизма относительно ближайшего будущего в промышленности поднялся до максимальной отметки за последние четыре месяца - 57,9 пункта против 54 пункта.

PMI сферы услуг и строительства в мае повысился до 53,6 пункта с 53,2 пункта в предыдущий месяц. Индикатор оптимизма представителей данных отраслей увеличился до 63,9 пункта с 60,1 пункта.

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