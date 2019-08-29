Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 14:42

Брюссель. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в четверг заявила, что деятельность ЕС по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе не связана с возросшей в этом регионе напряженностью.

"Это (активность стран ЕС в регионе - ИФ) было согласовано несколько месяцев назад - то есть в ситуации, когда не было никакой напряженности, особенно, что касается Персидского залива и Ормузского пролива", - сказала Могерини на брифинге в Хельсинки.

Она подчеркнула, что ЕС намерен обеспечивать свободу судоходства от пиратства и других угроз.

В середине июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом.

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