Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 15:27

Москва/Дамаск. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Российско-турецкие договоренности позволили преодолеть всплеск напряженности в Идлибе, однако ситуация в регионе остается проблемной, провокации террористов продолжаются, заявил посол РФ в Сирии Александр Ефимов.

"Не думаю, что активность террористов можно как-то увязать с распространением коронавируса. Внимание с идлибской проблемы никуда не переключилось, ведь нападения и провокации со стороны незаконных вооружённых формирований продолжаются", - сказал Ефимов в интервью "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что достигнутые в Москве 5 марта договорённости между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом позволили преодолеть опасный всплеск напряженности в "Большом Идлибе".

"Однако террористы делают всё возможное, чтобы сорвать их выполнение, а потом снова строить из себя "жертву кровавого режима". Так что идлибская проблема остаётся на виду и по-прежнему требует решения", - добавил посол.

Ефимов отметил, что пандемия коронавируса не сказывается на российско-турецком взаимодействии по Сирии, страны "всегда находили возможность договориться".

Полностью интервью посла РФ в Дамаске Александра Ефимова будет опубликовано на сайте www.interfax.ru во вторник, 28 апреля.

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