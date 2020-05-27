Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 12:44

Пекин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Совокупные активы иностранных банков и страховщиков в Китае превысили 5 трлн юаней ($702,2 млрд) после снятия ограничений на деятельность зарубежных компаний, сообщил Комитет по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью страны.

В КНР к концу марта был открыт 41 банк с зарубежным финансированием, 115 филиалов и 149 отделений. Общая сумма активов достигла 3,58 трлн юаней.

Иностранные страховщики открыли за этот период 64 компании с зарубежным финансированием, 124 офиса и 18 страховых агентств. Сумма их активов составила 1,46 трлн юаней.

Комитет ускорил проверку заявок иностранных инвесторов на получение доступа к рынку, поскольку Китай намерен привлечь в финансовую отрасль до 9,5 трлн юаней, сообщает агентство "Синьхуа".

Комитет пообещал продолжить реализацию мер открытости и прилагать усилия для облегчения доступа на рынок страны, расширять рамки ведения бизнеса для компаний с зарубежным финансированием и улучшать бизнес-среду, чтобы создать больше удобств для иностранных финансовых организаций на территории Китая.

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