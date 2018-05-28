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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 8:09 28.05.2018 - 08:09

Токио. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник изменяются разнонаправленно, акции нефтегазовых компаний дешевеют на фоне резкого падения цен на нефть, связанного с опасениями, что ОПЕК и Россия увеличат поставки нефти, чтобы компенсировать сокращение добычи в Иране и Венесуэле.

Также сохраняются опасения, связанные с китайско-американскими торговыми отношениями. Однако обеспокоенность рынка срывом саммита США-КНДР практически сошла на нет после того, как американский президент Дональд Трамп предположил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может состояться позднее.

Колебания сводного индекса региона MSCI Asia Pacific минимальны.

Японский Nikkei 225 почти не изменился, более широкий индекс Topix снизился на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,5%.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%.

Южнокорейский KOSPI вырос на 0,7%, индийский Sensex - на 0,5%.

Рынок акций Индонезии, опустившийся в прошлый понедельник до минимума за 11 месяцев, продолжает восстанавливаться опережающими темпами. Индекс Jakarta Composite прибавил 1,3%.

Нефть Brent с поставкой в июле подешевела в ходе торгов в понедельник на 1,7%, до $75,18 за баррель.

Бумаги японского нефтегазового концерна Inpex упали в цене на 2,9%, австралийской Santos - на 3,8%, Beach Energy потеряла 8,7%, Woodside Petroleum - 3,3%.

В Южной Корее активно дорожают акции компаний, имеющих отношение к строительству: Ssangyong Cement прибавил 30%, Hyundai Elevator - 29,5%, Hana Materials - 7,1%.

На фоне ослабления иены к доллару растут котировки ценных бумаг японских экспортеров, в том числе Sony - на 1,9%, Tokyo Electron - на 1,5%.

Между тем падение доходности US Treasuries отрицательно сказывается на курсах акций японских страховщиков. Dai-ichi Life сократила капитализацию на 1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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