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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 11:25 23.05.2018 - 11:25

Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы резко падают в среду из-за возобновившегося неприятия риска на фоне геополитических рисков, акции нефтегазовых компаний дешевеют самыми быстрыми темпами с февраля.

Участники рынка обеспокоены ухудшением финансовой стабильности в Турции и осложнениями в подготовке к встрече глав государств США и КНДР.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 1%, до 393,05 пункта. Индикатор нефтяных и газовых компаний, входящих в его расчет, упал на 2,5%, других производителей и поставщиков сырья - на 1,9%.

Британский FTSE 100 уменьшился на 0,7%, меньше других индексов Европы, благодаря позитивной статистике. Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли минимальными темпами за 13 месяцев - на 0,4% по сравнению с мартом и на 2,4% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали подъема первого показателя на 0,5%, второго - на 2,5%.

Французский CAC 40 потерял 1,3%, германский DAX - 1,5%.

Итальянский FTSE MIB опустился на 1,9%. Инвесторы распродают облигации итальянских банков из-за возросших опасений, связанных с политикой нового правительства. Сильнее всех пострадал третий по величине банк страны Monte dei Paschi, его акции в среду подешевели на 1,1%.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что экономика еврозоны продолжает расти, хотя и более слабыми темпами, чем ранее.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в мае снизился до 54,1 пункта с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на сохраняющийся рост деловой активности. Аналитики не ожидали изменения показателя.

Индикатор активности в сфере услуг еврозоны упал в текущем месяце до 53,9 пункта с 54,7 пункта в апреле, промышленный PMI опустился с 56,2 до 55,5 пункта.

Сводный PMI в Германии уменьшился в мае до 53,1 пункта с апрельских 54,6 пункта, падение показателей зафиксировано как в сфере услуг, так и в перерабатывающей промышленности.

Во Франции также отмечалось снижение сводного PMI и индекса сферы услуг при повышении индикатора промсектора.

Стоимость бумаг Royal Dutch Shell уменьшилась на 2,4%, Total - на 2,8%, Eni - на 1,9%.

Котировки акций горнодобывающих компаний падают вслед за снижением цен на металлы и уголь. Бумаги Antofagasta подешевели на 2,9%, Rio Tinto - на 2,4%, Anglo American - на 5,4%.

Курс акций германской сталелитейной компании Thyssenkrupp опустился на 1,6%. Накануне цена ее бумаг взлетела на 9,1% на сообщениях о том, что хедж-фонд Elliott скупает ее акции.

Акции британского банка Barclays подешевели на 0,2% на сообщениях в СМИ о том, что он изучает возможности слияния со Standard Chartered, работающим в основном на развивающихся рынках. Standard Chartered в среду заявил, что сосредоточен на собственной стратегии, и назвал информацию в прессе домыслами. Цена бумаг Standard Chartered увеличилась на 1,7%.

Котировки акций британского ритейлера Marks & Spencer Group PLC поднялись на 3,4%. Снижение продаж продуктов питания и одежды в магазинах компании ускорилось в минувшем квартале, но меньше, чем опасались аналитики. Вместе с тем годовая доналоговая прибыль оказалась лучше ожиданий рынка.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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