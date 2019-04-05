Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 23:00

Мадрид. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя ранее временным президентом страны, призвал своих сторонников выйти в субботу на улицы городов Венесуэлы в знак протеста против неспособности властей обеспечить базовые нужды населения.

Протест, названный "Операцией Свобода", по намерению Х.Гуайдо, призван продемонстрировать властям страны нежелание жить в условиях отсутствия электро- и водоснабжения, а также основных товаров народного потребления.

"Шестого мы выйдем на улицы, поскольку мы ни на минуту не намерены привыкать к такой жизни", - заявил Х.Гуайдо, выступая ранее перед лидерами студенческих организаций в Каракасе.

Между тем замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявил, что власти Венесуэлы готовы будут дать отпор в случае провокаций на предстоящих митингах оппозиции в субботу.

"Предстоящие малочисленные акции не представляют никакой угрозы безопасности страны. Но если возникнет угроза, как например, внедрение агрессивных элементов для атаки населения, то мы будем готовы дать отпор", - сказал он.

И.Хиль подчеркнул, что акции, проводимые оппозицией страны, с каждым разом становятся все малочисленнее.

Выступления сторонников властей Венесуэлы и их противников, поддерживающих оппозицию, прошли 30 марта в разных районах венесуэльской столицы Каракасе.

Демонстрации начались по призывам президента страны Николаса Мадуро и провозгласившего себя временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо на фоне очередного масштабного отключения электроэнергии, которое произошло в 20 из 23 штатов страны, включая Каракас.

При этом, как сообщили западные СМИ, силы правопорядка, препятствовавшие сторонникам оппозиции, применили против них слезоточивый газ.

Х.Гуайдо в прошлую субботу призвал возобновить акции протеста 6 апреля. "Мы организуем "Операцию Свобода". Мы призываем всех по всей Венесуэле выйти на улицы 6 апреля", - заявил он на одном из митингов.

1ар бп

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