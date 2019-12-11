Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 9:06

Эр-Рияд. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Акции саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco взлетели в цене на 10%, что является дневным лимитом изменения цены, - до 35,2 саудовских рияла - в ходе дебютных торгов на местной бирже - Tadawul - в среду.

Как сообщалось, Saudi Aramco получила оценку в $1,7 трлн в рамках прошедшего на прошлой неделе IPO. Акции компании были размещены по цене 32 саудовских рияла, или $8,53 за бумагу, в результате чего, правительство страны, выступавшее продавцом, привлекло $25,6 млрд.

Оценка Saudi Aramco, однако, оказалась ниже амбициозной цели наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в $2 трлн, и власти страны, рассчитывая довести капитализацию компании до этого уровня, оказывают давление на местные финансовые институты и состоятельные семьи, требуя от них покупать акции на вторичном рынке, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

"Фокус внимания теперь на достижении капитализации в $2 трлн", - отмечает один из источников FT.

"Фондам было велено быть готовыми к покупке акций на вторичном рынке", - сказал другой источник.

Поддержка цены акций Saudi Aramco на вторичном рынке ляжет на плечи госфондов - Public Pension Agency, Public Investment Fund (PIF) и подразделения PIF - Sanabil Investments, пишет FT.

Многие состоятельные семьи Саудовской Аравии приняли участие в IPO Saudi Aramco, однако власти страны требуют от них покупать дополнительные акции на вторичном рынке, сообщают финансовые советники этих семей.

Отмечается, что многие из указанных семей были участниками событий 2017-18 годов, когда правительство Саудовской Аравии заявило о проведении мероприятий по борьбе с коррупцией. Тогда власти удерживали несколько сотен бизнесменов и инвесторов в отеле Ritz-Carlton более трех месяцев и отпустили их только после того, как они передали государству активы на сумму свыше сотни миллиардов долларов. Некоторые из задержанных тогда жаловались на давление и пытки.

"Им сказали, что это их долг, и все знают, что это значит", - заявил один из советников.

"Это новый Ritz, но методы другие", - цитирует FT одного из банкиров, участвующих в сделке.

На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что рассчитывает на скорое увеличение капитализации Saudi Aramco до уровня выше $2 трлн.

"С такой политикой "выворачивания рук" правительство сможет достичь этой оценки", - говорит один из источников FT.

Саудовские госфонды часто вмешиваются в ситуацию на фондовом рынке для его поддержки. Например, они активизировали покупку акций, когда иностранные инвесторы начали уходить из Саудовской Аравии после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в октябре 2018 года.

Капитализация Saudi Aramco превосходит совокупную стоимость всех остальных бумаг, торгуемых на саудовской бирже, которая составляет порядка $500 млрд. С учетом Saudi Aramco саудовский фондовый рынок станет девятым по объему в мире.

IPO Saudi Aramco уже стало крупнейшим в истории, побив рекорд китайского интернет-гиганта Alibaba, объем размещения которого в 2014 году достиг $25 млрд.

Saudi Aramco в 2018 году получила чистую прибыль в размере $111,1 млрд, этот результат превзошел прибыль Apple Inc., Alphabet Inc. (материнской компании Google) и Exxon Mobil Corp. вместе взятых.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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