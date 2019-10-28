Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 17:06

Нью-Йорк. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Акции аэрокосмической компании британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic подскочили более чем на 9% в ходе дебютных торгов в понедельник.

Компания разместила свои акции на фондовой бирже в Нью-Йорке после завершения слияния с Social Capital Hedosophia Holdings - специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям (SPAC).

"Впервые у кого угодно появится возможность инвестировать в компанию, сфокусированную на отправке людей в космос, которая трансформирует рынок", - сказал главный исполнительный директор Virgin Джордж Уайтсайдс.

Virgin Galactic стала первой публичной компанией, занимающейся организацией космического туризма.

Сроки начала коммерческих рейсов компании сдвинулись из-за крушения корабля SpaceShipTwo в 2014 году. В результате аварии погиб один из пилотов, еще один член экипажа корабля получил серьезные травмы.

Тем не менее, на данный момент уже около 600 человек купили у Virgin Galactic места для суборбитального полета, в общей сумме заплатив около $80 млн.

Главными конкурентами Virgin Galactic являются Blue Origin, которую возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, и Space Exploration Technologies (SpaceX) Илона Маска.

ор аш ав*

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