Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 8:34

Токио. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики, инвесторы оценивают новые действия США в сфере внешней торговли.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "10 июня Соединенные Штаты введут 5% пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится".

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific практически не изменился с открытия рынка и составляет 152,26 пункта.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 9:00 МСК упали соответственно на 1,63% и на 1,29%.

Аутсайдерами выступают акции автомобильных компаний, которые имеют производственные мощности в Мексике. В том числе стоимость Toyota опускается на 2,6%, Honda - на 4,2% и Mazda - на 6,9%.

Кроме того, продолжающееся падение цен на нефть способствует снижению котировок бумаг нефтепроизводителей, в частности, Inpex (-3,7%).

Бумаги телекоммуникационной компании SoftBank Group дешевеют на 1,1%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 2,4%.

Розничные продажи в Японии в апреле не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. В годовом выражении они увеличились на 5%. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,2% и второго - на 0,8%. В марте розничные продажи выросли на 0,2% за месяц и на 1% за год.

При этом продажи крупных ритейлеров (универсальных магазинов и супермаркетов) в прошлом месяце рухнули на 1,8% в годовом выражении. Эксперты предполагали менее значительное сокращение - на 0,9%. В марте они увеличились на 0,5%, согласно пересмотренным данным.

Тем временем объем промышленного производства в Японии в апреле, согласно предварительным данным, увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на аналогичную величину в марте.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:05 МСК потерял 0,16%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,42%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае опустился до 49,4 пункта по сравнению с 50,1 пункта в предыдущий месяц, в том числе из-за падения экспортных заказов, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе, выше - на усиление. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем оценивали показатель на уровне 49,9 пункта.

В число лидеров снижения в Гонконге входят акции страховщика AIA Group, которые подешевели на 1,6%, а также компаний из сферы недвижимости Wharf Real Estate (-3,2%) и New World Development (-2,7%).

В то же время котировки бумаг производителей компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group и AAC Technologies повышаются на 3,2% и 1,2% соответственно.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:50 МСК увеличился на 0,67%.

Лидером подъема выступают бумаги крупнейшей золотодобывающей компании страны Newcrest Mining, подорожавшие на 2,4%.

При этом дешевеют акции представителей нефтяной отрасли: Beach Energy (на 3,2%), Oil Search (на 1,6%) и Woodside Petroleum (на 1,1%), а также банков, в частности, Westpac Banking (на 0,7%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:22 МСК увеличилось на 0,02%.

Между тем акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia дешевеют на 0,7% и на 5% соответственно.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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