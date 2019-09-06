Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 10:10

Нью-Йорк. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Акционеры одного из крупнейших и старейших аукционных домов мира Sotheby's подавляющим большинством голосов одобрили продажу компании французскому миллиардеру Патрику Драи за $3,7 млрд.

За сделку проголосовали держатели 91% голосующих акций, говорится в пресс-релизе Sotheby's.

Драи, глава телекоммуникационной группы Altice, достиг соглашения о приобретении Sotheby's в июне. Сделка будет совершена через фирму бизнесмена BidFair USA.

После завершения сделки (предположительно в четвертом квартале 2019 года) будет проведен делистинг аукционного дома. До этого акции компании торговались на Нью-йоркской фондовой бирже в течение 31 года.

Акции Sotheby's слабо меняются в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в пятницу. С начала года капитализация компании подскочила на 43%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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