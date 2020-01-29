Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 17:28

Брюссель. 29 января. ИНТЕРФАКС - Посол России в Бельгии Александр Токовинин и военный комендант провинции Льеж Ги Бекерс приняли в среду участие в торжественной церемонии в рамках посвященной 75-летию Победы советского народа в ВОВ акции "Дорога памяти" в льежском мемориале воинам Второй мировой войны, передает корреспондент "Интерфакса".

"Разделяя с вами этот торжественный момент, я очень глубоко верю в узы, которые наши отцы и деды выковали в страданиях. И я хотел бы с полной уверенностью сказать, дорогие друзья, что эти узы будут и впредь укреплять нашу способность строить будущее мира, диалога и сотрудничества", - заявил высокопоставленный российский дипломат.

Акция посвящена увековечению памяти советских солдат, погибших при освобождении европейских стран от гитлеровской оккупации. Землю с воинских захоронений в Европе доставляют в Россию для закладки к подножию главного храма российской армии.

В льежском мемориале покоятся советские воины, отдавшие свою жизнь в борьбе против германского нацизма в рядах бельгийского Сопротивления. В церемонии участвовали представители местных властей и ветеранских организаций.

В торжественной обстановке была собрана земля с могил мемориала в Льеже для отправки в Россию.

"Я не скрываю от вас, что выступаю с глубокой скорбью, как это всегда бывает при воспоминаниях о трагедиях Второй мировой войны и особенно в контексте великих дат, знаменующих приближение 75-летия Победы. Слова, мне кажется, всегда слишком слабы перед огромной драмой, совершаемой как абсолютным злом, так и героическими подвигами", - сказал российский посол.

С бельгийской стороны было выражено уважение к памяти советских участников Сопротивления и подчеркнута роль СССР в победе над гитлеровской Германией.

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