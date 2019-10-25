Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 17:44

Верона. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Албания и Северная Македония, с которыми ЕС пока не хочет начинать переговоры о вступлении, могли бы найти больше понимания у другого интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, заявил в пятницу постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Уверен, что страны, чьи кандидатуры на вступление в ЕС недавно были в очередной раз отложены в долгий брюссельский ящик, могли бы найти больше понимания в Евразийском экономическом союзе", - сказал он на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Ранее этой осенью лидеры ЕС не смогли договориться о старте переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании, несмотря на заключение Еврокомиссии о том, что обе страны соответствуют нужным критериям. Такие переговоры могут длиться годами и факт их начала сам по себе - не гарантия успеха.

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