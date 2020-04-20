Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 19:53

Рим. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Албании направили группу медицинских работников на север Италии для оказания помощи в лечении зараженных коронавирусом, сообщают европейские СМИ.

Группа из 60 медсестер в понедельник отбыла из Международного аэропорта Тираны.

Министр здравоохранения Албании Огерта Манастилиу заявила, что этот шаг призван "продемонстрировать надежду и солидарность с нашими друзьями - итальянцами, которые помогали нам многие годы".

В Албании с начала вспышки коронавирусной инфекции зафиксировано одно из самых низких в Европе количество заражений.

По данным на понедельник, в Албании выявлено 584 случая заболевания, 26 человек скончалось.

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