Рим. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Албании направили группу медицинских работников на север Италии для оказания помощи в лечении зараженных коронавирусом, сообщают европейские СМИ.
Группа из 60 медсестер в понедельник отбыла из Международного аэропорта Тираны.
Министр здравоохранения Албании Огерта Манастилиу заявила, что этот шаг призван "продемонстрировать надежду и солидарность с нашими друзьями - итальянцами, которые помогали нам многие годы".
В Албании с начала вспышки коронавирусной инфекции зафиксировано одно из самых низких в Европе количество заражений.
По данным на понедельник, в Албании выявлено 584 случая заболевания, 26 человек скончалось.
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