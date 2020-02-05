Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 18:27

Берлин. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Историческое Императорское православное палестинское общество (Мюнхен), которое работает в Александровском подворье в Иерусалиме, действует в прежнем режиме и новостей о передаче собственности России не имеет, сообщил "Интерфаксу" руководитель общества Николай Воронцов-Гофман.

"Новостей никаких пока нет. Пресса пишет, но у нас новостей нет. Наши адвокаты работают", - сказал Воронцов-Гофман. Ранее он сообщал, что организация планирует оспорить решение израильских властей о передаче собственности.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от храма Гроба Господня. Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс. Земля, где он расположен, была приобретена в 1859 году императором Александром III.

Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года. В 1918 году руководитель общества князь Алексей Ширинский-Шихматов, как и большинство членов совета общества, покинули Россию. Ширинский-Шихматов прибыл в Берлин, где совет общества возобновил свою деятельность. В настоящее время обществом руководит Воронцов-Гофман.

В настоящее время в Германии и России существуют две разные организации с одинаковым названием - Императорское православное палестинское общество, поскольку власти СССР возобновили деятельность организации, несмотря на эмиграцию большей части ее участников. В 1992 году президиум Верховного Совета РФ принял постановление о "восстановлении исторического названия Императорского православного палестинского общества". Вслед за ним Минюст России признал его правопреемником исторического ИППО.

Российской организацией сейчас руководит бывший глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин. Подворье занимает организация Воронцова-Гофмана, зарегистрированная в Мюнхене. Организация во главе со Степашиным оспаривает право собственности на подворье. Как сообщил Воронцов-Гофман, британские власти до того, как в 1948 году они покинули Палестину, подтвердили право собственности Общества на все владения в Святой Земле.

23 января президент России Владимир Путин посетил Израиль с рабочим визитом. Вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Путин встречался с матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар, освобождения которой добивались израильские власти. 29 января Иссахар была помилована президентом РФ, и на следующий день премьер Израиля увез ее домой из России.

При этом израильские СМИ увязывали возможность помилования израильтянки с передачей российской стороне Александровского подворья в Иерусалиме.

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