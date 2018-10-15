Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 9:30 15.10.2018 - 09:30

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Голливудский актер Алек Болдуин, который известен пародиями на президента США Дональда Трампа, обратился с призывом к американцам свергнуть власть в стране путем голосования на промежуточных ноябрьских выборах, передает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Изменения в Америке всегда проходят путем выборов. Мы сменяем наши администрации законным и формальным способом", - заявил А.Болдуин в Нью-Гэмпшире на ужине, организованном для сбора средств Демократической партией США.

"Именно этим законным и формальным способом мы должны свергнуть администрацию США под руководством Д.Трампа", - подчеркнул он.

При этом актер отметил, что, по его мнению, действия членов Республиканской партии США несут больше вреда для страны, чем пользы.

"Некоторые из тех, кто находится у власти, одержимы продолжением иммиграционной политики, наносящей вред стране", - считает А.Болдуин.

Помимо этого, он подверг критике позицию республиканцев по поводу свободы ношения оружия, а также отношения к афроамериканцам. По словам А.Болдуина, республиканцы "отмахиваются от решения проблемы", когда речь заходит о насилии с применением огнестрельного оружия, а также не думают об афроамериканцах.

А.Болдуин играет Д.Трампа в Saturday Night Live на телеканале Эн-Би-Си с сентября 2016 года. В марте этого года президент США выразил недовольство игрой А.Болдуина, назвав его карьеру "посредственной".

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены палаты представителей конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов.

Подробнее см. международные новости "Интерфакса".

1тэ ар ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер