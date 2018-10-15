Алек Болдуин призвал к смене администрации США
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Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Голливудский актер Алек Болдуин, который известен пародиями на президента США Дональда Трампа, обратился с призывом к американцам свергнуть власть в стране путем голосования на промежуточных ноябрьских выборах, передает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Изменения в Америке всегда проходят путем выборов. Мы сменяем наши администрации законным и формальным способом", - заявил А.Болдуин в Нью-Гэмпшире на ужине, организованном для сбора средств Демократической партией США.
"Именно этим законным и формальным способом мы должны свергнуть администрацию США под руководством Д.Трампа", - подчеркнул он.
При этом актер отметил, что, по его мнению, действия членов Республиканской партии США несут больше вреда для страны, чем пользы.
"Некоторые из тех, кто находится у власти, одержимы продолжением иммиграционной политики, наносящей вред стране", - считает А.Болдуин.
Помимо этого, он подверг критике позицию республиканцев по поводу свободы ношения оружия, а также отношения к афроамериканцам. По словам А.Болдуина, республиканцы "отмахиваются от решения проблемы", когда речь заходит о насилии с применением огнестрельного оружия, а также не думают об афроамериканцах.
А.Болдуин играет Д.Трампа в Saturday Night Live на телеканале Эн-Би-Си с сентября 2016 года. В марте этого года президент США выразил недовольство игрой А.Болдуина, назвав его карьеру "посредственной".
6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены палаты представителей конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов.
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1тэ ар ки
Интерфакс