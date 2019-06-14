Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 18:12

Париж. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Французский актер Ален Делон попал в Американский госпиталь Нейи-сюр-Сен (департамент О-де-Сен) с последствиями кровоизлияния в мозг, сообщает журнал Closer.

Телеканал BFM TV в свою очередь проинформировал, что в больнице актер жаловался на головные боли.

В то же время, по данным СМИ, после необходимого обследования актер уже отправлен из больницы домой.

Алену Делону 83 года, несколько недель назад он получил почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

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