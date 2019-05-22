Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 20:07

Париж. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Главнокомандующий алжирской армией Ахмед Гаид Салах в среду заявил, что военные не имеют никаких политических амбиций, сообщает в среду алжирское телевидение.

"Все должны знать, что у нас нет политических амбиций", - сказал Салах.

Он отметил, что военные привержены тому, чтобы "служить стране в соответствии со своей ролью, прописанной в конституции".

Его слова прозвучали на фоне продолжающихся в Алжире протестов. Участники акций считают, что Салах пытается реализовать в Алжире египетскую модель, имея в виду события 2014 года, когда главнокомандующий ВС Египта Абдель Фаттах ас-Сиси стал президентом после того, как добился отстранения от власти Мохаммеда Мурси.

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах.

Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июня.

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