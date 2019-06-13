Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 16:09

Дубай. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Верховный суд Алжира в четверг постановил взять под стражу бывшего премьер-министра страны Абдельмалека Селяля в рамках расследования дела о коррупции, сообщило в среду алжирское государственное телевидение.

Судебное решение в отношении Селяля - соратника экс-президента Алжира Абдельазиза Бутефлики - было принято через день после того, как Верховный суд страны поместил под стражу другого бывшего премьер-министра страны Ахмеда Уяхью.

Эти два политика - одни из многих видных политических деятелей в Алжире, которых привлекли к расследованию о взяточничестве в высших эшелонах власти, с тех пор как президент Абдельазиз Бутефлика покинул свой пост.

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах.

1кю аю

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