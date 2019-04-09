Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 16:11

Париж. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Жители Алжира остались недовольны назначением председателя Совета нации Абделькадера Бенсалаха временно исполняющим обязанности президента страны, который считается соратником ушедшего в отставку Абдельазиза Бутефлики, сообщает агентство Associated Press.

В знак протеста алжирцы вышли на улицы столицы страны. Большинство из участников протестов - студенты. Они также выступают против всей политической системы, сложившейся в Алжире, и требуют ощутимых изменений в стране.

Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и использовала водомёты.

Протестующие требуют отстранения от власти трех главных соратников А.Бутефлики, которые занимают высокие должности. Речь идет, помимо А.Бенсалаха, о премьер-министре Нуреддине Бедуи, а также о председателе Конституционного совета Таебе Белайзе.

Во вторник парламент Алжира утвердил председателя Совета нации - верхней палаты парламента - А.Бенсалаха на должность временно исполняющего обязанности президента страны. Срок его полномочий - 90 дней.

А.Бенсалах фактически исполняет обязанности президента Алжира со 2 апреля после того, как президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку на фоне массовых протестов.

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