Лондон. 4 февраля. INTERFAX ENERGY - Алжир продолжит увеличивать объем поставок СПГ на спотовой основе в 2020 году, стимулируя рост экспорта топлива в целом. Ослабление аппетита потребителей к поставкам СПГ и трубопроводного газа из Алжира по контрактах, цена которых привязана к нефтяным котировкам, вынудило страну увеличить поставки на спотовый рынок.

Наличие у Алжира свободных мощностей по сжижению газа означает, что стране удается поддерживать высокий уровень поставок СПГ даже в период запланированных и незапланированных перебоев. Между тем в ближайшие годы Алжир продолжит существенно зависеть от европейского рынка СПГ, поскольку топливо, поставляемое страной, не выдерживает конкуренции на перспективном азиатском рынке.

Несмотря на рост экспорта СПГ, у Алжира есть большое количество свободных мощностей. Два алжирских завода по сжижению газа - в Арзеве и Скикде - обладают общей номинальной мощностью на уровне 25,3 млн тонн в год, разделенной между 14 технологическими линиями. Уровень использования мощностей в 2019 году в среднем составлял 51% по сравнению с 41% в 2018 году. Увеличение показателя связано с тем, что Алжир экспортировал больше СПГ в 2019 году, чем в 2018-м.

В Арзеве находятся 13 технологических линий, что обеспечивает более существенную гибкость в период технических работ на заводе. Как правило, Алжир увеличивает экспорт СПГ из Арзева в тот момент, когда на заводе в Скикде проходят ремонтные работы, чтобы компенсировать объемы экспорта.

На текущий момент завод в Скикде закрыт на запланированное техническое обслуживание, однако это оказало лишь ограниченное влияние на экспорт СПГ. Работа завода была приостановлена 18 декабря 2019 года на два месяца. Несмотря на это, алжирский экспорт СПГ в декабре составил 1,09 млн тонн, увеличившись на 11,2% в годовом выражении. Это произошло за счет наращивания экспорта из Арзева, что подтверждает заявления правительства страны о том, что приостановка работы одного из заводов не повлияла на поставки СПГ.

Завод в Скикде также был закрыт в период с 30 апреля по 4 июня 2019 года. Это не оказало влияния на экспорт СПГ в мае, когда страна поставила 1,08 млн тонн по сравнению с 1,07 млн тонн в мае 2018 года.

Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach признала, что страна увеличила спотовые продажи СПГ в 2019 году из-за резкого сокращения спроса на алжирский трубопроводный газ со стороны европейских покупателей. Вице-президент Sonatrach по маркетингу Ахмед Эль-Хашеми Мазигни сказал, что 30% проданного Алжиром СПГ в 2019 году торговались на спотовом рынке, что стало рекордом.

Участие таких компаний, как Total и Enel, в торговле алжирским СПГ облегчило процесс заключения сделок на спотовом рынке, и похоже, что этот тренд сохранится в 2020 году. Sonatrach является владельцем и оператором двух СПГ-заводов в Алжире, тогда как покупателями выступают Total, Enel, Botas, Cepsa Gas и DEPA. В 2019 году Алжир экспортировал 12,86 млн тонн СПГ, что примерно на 25% больше, чем годом ранее. Согласно прогнозам GGA, поставки СПГ в стране вырастут еще на 7% в годовом выражении в 2020 году.

Алжир увеличивает спотовые поставки в такие страны, как Турция, несмотря на уже имеющийся долгосрочный контакт с компанией Botas. Sonatrach поставляет Botas 3,2 млн тонн СПГ в год в рамках сделки на срок 30 лет.

Алжир экспортировал в Турцию 4,45 млн тонн СПГ в 2019 году по сравнению с 3,53 млн тонн в 2018-м. Таким образом, Турция существенно нарастила покупку спотового СПГ из страны.

Резкое снижение экспорта алжирского трубопроводного газа в Европу продолжится. Sonatrach игнорирует призывы со стороны европейских покупателей сократить значимость нефтяной индексации в текущих долгосрочных контрактах на поставку трубопроводного газа. Они хотят значительно большей привязки к ценам в европейских газовых хабах. В результате, ряд европейских покупателей сократили свою зависимость от алжирского трубопроводного газа.

Алжир транспортирует газ в Италию по Транссредиземноморскому газопроводу и в Испанию - по газопроводам Maghreb и Medgaz. Объем поставок в Европу в 2019 году составил 20,8 млрд кубометров, что примерно на 35% меньше, чем годом ранее. Экспорт в Италию и Испанию в годовом выражении сократился на 38,5% и 31% соответственно в прошлом году.

Продолжающаяся потеря доли на экспортном рынке существенно ударила по сегменту разработки и добычи. Алжир экспортирует почти такое же количество газа, какое потребляет. Это означает, что внутренний рынок едва ли может использовать дополнительные объемы газа, возникающие в связи с резким снижением экспорта. Таким образом, алжирские производители газа будут вынуждены сократить добычу.

В то же время Алжир поставил на экспорт в виде СПГ в объемном выражении 16,33 млрд кубометров газа в 2019 году, что существенно больше по поставок трубопроводного газа в Италию или Испанию. Ситуация резко контрастирует с 2018 годом, когда общий объем алжирского экспорта СПГ в мире был ниже, чем объем трубопроводного газа, поставленный в Италию или Испанию.

С середины 2018 года Алжир обсуждает условия контрактов о поставке трубопроводного газа с Naturgy, Eni, Enel, Galp Energia, Edison и Engie. Однако сроки действия этих контрактов не выходят за пределы 2030 года. Также некоторые из этих покупателей сократили объем закупки в рамках контрактов. Так, Eni уменьшила объем до 9 млрд кубометров в год с 19,5 кубометров в год, а Enel и Edison сократили объем закупки вполовину.

Алжиру не удается получить существенную долю на азиатском рынке СПГ несмотря на рост спотовой торговли и привлечение портфельных игроков. Усиление конкуренции со стороны таких поставщиков, как Австралия, Катар, США и Россия станет значительным препятствием для роста популярности алжирского СПГ среди азиатских потребителей.

В связи с этим ожидается, что Европа останется крупнейшим потребителем алжирского СПГ в течение следующих нескольких лет. В 2019 году экспорт Алжира в Европу составил 7,46 млн тонн, увеличившись на 26,4% в годовом выражении.

Служба энергетической информации

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