Алиев примет участие в саммите НАТО в Брюсселе
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Баку. 10 июля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник отправится в Брюссель, где примет участие в саммите НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Президент И.Алиев сегодня отправится на саммит НАТО в Брюссель, я завтра отправлюсь на саммит", - сказал Р.Т.Эрдоган во вторник в Баку.
По его словам, президенты двух стран проведут ряд встреч в Брюсселе.
"На этих встречах мы будем обсуждать вопросы, представляющие для нас взаимный интерес, и постараемся найти их решение", - добавил он.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в новой штаб-квартире НАТО.
Аз пч
Интерфакс