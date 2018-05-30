Али Лариджани переизбран на пост главы парламента Ирана на третий год

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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 10:58 30.05.2018 - 10:58

Дубай. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Иранские парламентарии в среду поддержали кандидатуру Али Лариджани на выборах председателя Исламского консультативного совета (меджлиса, парламента Исламской республики Иран), сообщает агентство ИРНА. За кандидатуру А.Лариджани высказались 147 из 279 депутатов. Главный конкурент А.Лариджани - Мохаммад Реза Ареф - набрал 123 голоса. По итогам выборов А.Лариджани станет председателем парламента третий год подряд. Отмечается, что по итогам первого тура голосования ни одному из кандидатов, среди которых были А.Лариджани, М.Ареф, а также Хамирреза Хаджибабаи, не удалось набрать необходимое число голосов. Последний кандидат отказался от участия во втором туре, что позволило А.Лариджани одержать победу. 1бф ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс