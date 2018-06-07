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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 17:59 07.06.2018 - 17:59

Дубай. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Делегация США провела встречу с главой военного совета сирийского города Манбидж Мухаммедом Абу Аделем и рассказала о деталях плана Турции и США по урегулированию ситуации вокруг Манбиджа, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на слова М.Аделя.

По данным АП, в состав американской делегации вошли командир международной коалиции против группировки ИГ (запрещена в РФ) генерал Джеймс Джаррард и дипломат Уильям Рефбек.

Агентство отмечает, что представители американской стороны сообщили М.Аделю о продолжении работы над соглашением между США и Турцией и пообещали своевременно информировать об этом власти Манбиджа.

По словам М.Аделя, сказанным по итогам этой встречи, согласно плану действий ни турецкие войска, ни лояльные Анкаре части сирийской оппозиции не будут направлены в Манбидж. Вместо этого американо-турецкие силы будут патрулировать уже сложившиеся линии разделения между районом Манбиджа и территориями к западу, контролируемыми турками.

"Если патрули будут только на линиях фронта, то у нас проблем с этим не будет. Но никак не внутри города", - приводят АП слова М.Аделя.

Он уточнил, что поддерживаемые Турцией сирийские силы не будут играть какой-либо роли в управлении Манбиджем. Он также заявил, что изменений в военном совете Манбиджа не предвидится.

4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео согласовали в Вашингтоне план действий по выводу из города Манбиджа на севере Сирии курдов из Партии демократического союза (ПДС), которую Анкара считает террористической организацией.

Подготовка к реализации дорожной карты по Манбиджу займет 10 дней, уточнил турецкий министр, а сам процесс реализации плана - около полугода.

Также М.Чавушоглу заявил, что модель урегулирования, согласованная Турцией и США для сирийского города Манбиджа, будет реализована и в других частях Сирии, контролируемых курдами.

Город Манбидж контролируются Сирийскими демократическими силами, которых поддерживают США. Костяк этих сил составляют сирийские курды из ПДС, которую Турция считает террористической организацией.

Войска Турции при поддержке оппозиционной Свободной сирийской армии очистили от сил ПДС город Африн и теперь при поддержке США хотят очистить от курдов Манбидж.

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