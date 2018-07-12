Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 9:15 12.07.2018 - 09:15

Гонконг. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Американская киностудия Pute Flix Entertainment намерена снять фильм, основанный на истории о спасении группы юных футболистов из затопленной пещеры на севере Таиланда.

"Мы действительно рассматриваем возможность того, чтобы снять фильм, который сможет вдохновить миллионы людей по всему миру", - написал в своем аккаунте в Twitter один из основателей киностудии Майкл Скотт, который в настоящее время живет в Таиланде.

"Все происходило на наших глазах, мы собираем контакты и другую информацию, чтобы рассказать правдивую историю о том, как весь мир сплотился, чтобы спасти детей, заблокированный в пещере в Таиланде", - добавил он.

За операцией по спасению группы из 12 членов юниорской футбольной команды и их тренера, которые больше двух недель были заблокированы в пещере, активно следили во всех странах мира. Для эвакуации детей задействовали десятки опытных водолазов, в том числе иностранных специалистов, которые приехали, в частности, из Великобритании и Австралии.

Ранее на этой неделе спасателям удалось вызволить из пещеры всех подростков и их тренера. Все они сейчас находятся в больнице. Однако в министерстве здравоохранения Таиланда отметили, что все спасенные находятся в хорошем физическом состоянии.

По словам представителя минздрава, за 18 дней в пещере юные футболисты и их тренер немного похудели, однако они "хорошо заботились о своем здоровье" и пили достаточно воды.

1вл ар

Neuer Inhalt Horizontal Line