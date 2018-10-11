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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 16:27 11.10.2018 - 16:27

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Окружной прокурор Манхэттена снял часть обвинений, которые ранее были выдвинуты в отношении бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, подозреваемого в преступлениях сексуального характера, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, речь идет об отклонении обвинений актрисы Люси Эванс. По словам актрисы, Х.Вайнтштейн принудил ее к сексу во время встречи по поводу роли в одном из фильмов в 2004 году.

Остальные обвинения против Х.Вайнштейна по-прежнему остаются в силе, в том числе по поводу вероятных насильственных действий сексуального характера в отношении двух женщин - в 2006 и 2013 годах.

Скандал с сексуальными домогательствами в отношении, в основном, женщин в Голливуде разгорелся в октябре прошлого года. Он начался с публикации расследования газеты "Нью-Йорк таймс" о Х.Вайнштейне, которого обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких как Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман.

В общей сложности около 80 женщин обвинили бывшего продюсера в насильственных действиях сексуального характера. Следствие полагает, что Х.Вайнштейн домогался женщин в основном в гостиничных номерах, куда он их звал якобы для обсуждения будущей карьеры в кинематографе.

1тэ аю

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