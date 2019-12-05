Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 5:13

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Иран доставил и складировал на территории Ирака определенное количество своих баллистических ракет, сообщают американские СМИ со ссылками на источники из разведслужб и Пентагона.

Так, The New York Times пишет, что ракеты находятся на территориях, которые контролируют иракские боевики-шииты вблизи иранской границы, и эти боевики оказывают содействие в том, чтобы эти склады с ракетами сохранялись в тайне.

Телеканал CNN, ссылаясь на источники из тех же ведомств, сообщает, что американские разведчики и военные фиксировали перемещение из Ирана в Ирак баллистических ракет малой дальности.

Телеканал отмечает, что озабоченность США вызывает то, что ракеты теперь могут быть доставлены в районы, где они могут использоваться поддерживаемыми Ираном боевиками против американских войск.

В связи с этим источник заявил, что в прошлом месяце эти боевики активизировали атаки на позиции американских войск в Ираке с применением более крупных, чем ранее, ракет.

В то же время, CNN напоминает, что высокопоставленные американские военные чиновники недавно заявили, что они не верят в то, что режим в Тегеране может развязать войну против США.

1гк мк

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!