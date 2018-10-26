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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 11:04 26.10.2018 - 11:04

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Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - К 2022 году Россия будет располагать боеготовым противоспутниковым оружием, сообщил телеканал "Си-Эн-Би-Си", ссылаясь на три источника, ознакомленных с данными американской разведки.

При этом телеканал опубликовал фотографию высотного перехватчика МиГ-31 под фюзеляжем, которого подвешена неизвестная ракета. "Си-Эн-Би-Си", ссылаясь на источники, утверждает, что эта противоспутниковая ракета, которая ранее никогда не демонстрировалась, была сфотографирована в прошлом месяце.

По данным источников, российская противоспутниковая ракета предназначена для уничтожения спутников связи и спутников дистанционного зондирования Земли на низких околоземных орбитах.

Первые испытания опытной системы были проведены в сентябре, сообщил телеканалу один из источников. Следующее испытание планируется провести в следующем году.

"Си-Эн-Би-Си" напоминает, что США и Китай также разрабатывают аналогичное противоспутниковое оружие.

В январе 2018 года источник "Интерфакса" сообщал, что российские военные в ближайшей перспективе могут получить на вооружение системы, которые смогут выводить из строя спутники связи противника.

"Один из проектов - "Тирада-2". Опытно-конструкторская работа была начата еще в 2001 году", - сказал он.

По его словам, данный комплекс сможет с земли выводить из строя спутники связи. "Он действует путем радиоэлектронного подавления. Это многомиллионный проект", - сказал он.

В августе на форуме "Армия 2018" публично был подписан контракт на поставку Минобороны РФ новейшего сверхмощного комплекса РЭБ для подавления спутниковой связи "Тирада-2.3". По данным военного ведомства, поставки станций помех нового поколения начнутся в этом году. Исполнитель контракта - Владимирский завод "Электроприбор".

О том, что РФ работает над созданием оружия для подавления спутников, 30 ноября прошлого года сообщил заместитель начальника ФГБУ "46 Центральный научно-исследовательский институт" Олег Ачасов.

В частности, он заявил о разработке ударного противоспутникового комплекса и мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи "Тирада-2С".

бп

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