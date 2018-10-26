Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 10:41 26.10.2018 - 10:41

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - К 2022 году Россия будет располагать боеготовым противоспутниковым оружием, сообщил телеканал "Си-Эн-Би-Си", ссылаясь на три источника, ознакомленных с данными американской разведки.

При этом телеканал опубликовал фотографию высотного перехватчика МиГ-31 под фюзеляжем, которого подвешена неизвестная ракета. "Си-Эн-Би-Си", ссылаясь на источники, утверждает, что эта противоспутниковая ракета, которая ранее никогда не демонстрировалась, была сфотографирована в прошлом месяце.

По данным источников, российская противоспутниковая ракета предназначена для уничтожения спутников связи и спутников дистанционного зондирования Земли на низких околоземных орбитах.

Первые испытания опытной системы были проведены в сентябре, сообщил телеканалу один из источников. Следующее испытание планируется провести в следующем году.

"Си-Эн-Би-Си" напоминает, что США и Китай также разрабатывают аналогичное противоспутниковое оружие.

1нв бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер