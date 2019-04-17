Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 22:59

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus в среду отправилась к Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Запуск произведен в соответствии с планом в 23:46 мск с космодрома Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 19 апреля. Она будет осуществляться путем захвата грузовика дистанционной рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС, которым будет управлять американский астронавт Энн Макклейн, и последующим присоединением грузового корабля к американскому сегменту станции - модулю Unity.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это уже 11-й полет американского космического грузовика данного типа к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда "грузовик" не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Корабль состоит из двух модулей цилиндрической формы: оборудованного солнечными батареями служебного модуля и герметичного грузового модуля.

Грузовой корабль будет находиться в составе МКС до 23 июля. Он заберет с собой со станции мусор и отходы. После расстыковки "грузовик" выведет на орбиту малые спутники.

Cygnus продолжит автономный полет до декабря, когда он будет сведен с орбиты и прекратит свое существование в акватории Тихого океана. Большая его часть сгорит в плотных слоях атмосферы Земли. В общей сложности полет "грузовика" продлится рекордные для этого типа кораблей восемь месяцев.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

1нв тг

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