Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 23:17

Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг должна вывести на орбиту 60 американских мини-спутников, предназначенных для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Старт двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX планируется осуществить в промежутке времени между 05:30 и 07:00 мск с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Спутники являются первыми из планируемых 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая призвана обеспечить глобальное интернет-покрытие. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года.

Как сообщил перед запуском владелец компании SpaceX Илон Маск, для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть аналогичных запусков с 60 спутниками, которые планируется осуществить до конца текущего года, а для среднего - 12 запусков.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которая стремится разместить на орбите крупные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них, такие как OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале текущего года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

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