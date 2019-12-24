Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 7:47

Вашингтон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская бюджетная авиакомпания Spirit Airlines Inc. приобретет 100 самолетов семейства Airbus A320neo, сообщают англоязычные СМИ со ссылкой на заявление авиакомпании.

По условиям соглашения о покупке, Spirit имеет право приобрести еще 50 самолетов.

Сделка включает модели A319, A320 и A321. Поставки ожидаются до конца 2027 года.

Американский лоукостер и европейский авиастроительный концерн подписали меморандум о взаимопонимании в октябре. На тот момент в парке воздушных судов Spirit было 138 самолетов Airbus A320. Авиакомпания договорилась о поставках семи Airbus A320neo из города Мобил, штат Алабама, до конца 2019 года. В 2020-2021 годах Spirit ожидает поставки 48 самолетов A320neo.

Служба финансово-экономической информации

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