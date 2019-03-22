Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Американские астронавты в пятницу совершили успешный многочасовой выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы для солнечных панелей, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Приблизительно в 21:30 мск астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг благополучно вернулись на станцию, завершив все запланированные работы.
В ходе 6,5-часового выхода в космос они установили адаптерные панели на электрощите и подключили к ним три новых аккумулятора на опорном сегменте P4 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.
При этом, по сообщению NASA, в ходе монтажа третьего аккумулятора у астронавтов возникла техническая проблема. Из-за застрявшего винта им некоторое время не удавалось отвинтить одну из адаптерных панелей для аккумулятора, хранившуюся на внешней складской платформе МКС.
По словам астронавтов, после нескольких безрезультатных попыток им пришлось с силой отвинтить панель.
После успешного отделения панели астронавты продолжили монтаж третьего и последнего в рамках задания аккумулятора.
Это первый выход членов экипажа МКС в открытый космос в текущем году и 214-й в истории станции. Астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг отправились за пределы станции из американского шлюза Quest в 15:05 мск.
Новые аккумуляторы были доставлены на МКС в сентябре прошлого года седьмым по счету японским грузовым кораблем H-II Transfer Vehicle (сокр. - HTV-7).
Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года, когда в ходе двух выходов в космос астронавты установили шесть таких аккумуляторов. Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.
После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.
По сообщению NASA, 29 марта планируется также совершить первый в истории выход в открытый космос с МКС с участием одних только женщин-астронавтов - американок Энн Макклейн и Кристины Кох, которые продолжат монтаж новых более энергоёмких аккумуляторов для солнечных панелей станции.
Еще один выход в космос членов экипажа МКС намечен на 8 апреля.
NASA предполагает, что в течение текущего года экипаж МКС совершит, по меньшей мере, от четырех до шести выходов в открытый космос.
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