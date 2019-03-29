Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 19:25

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Американские астронавты в пятницу успешно завершили многочасовой выход в космос с борта Международной космической станции для установки нового комплекта из трех аккумуляторов для ее солнечных панелей, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Приблизительно в 21:10 мск астронавты Кристина Кох и Ник Хейг благополучно вернулись на станцию, завершив все запланированные работы.

Это был 215-й выход в космос в истории станции. Астронавты отправились за пределы станции из американского шлюза Quest в 14:42 мск.

В ходе 6,5-часового выхода в космос они заменили старые никель-водородные аккумуляторы на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте P4 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей. Новые аккумуляторы были доставлены в сентябре прошлого года на МКС седьмым по счету японским грузовым кораблем H-II Transfer Vehicle (сокр. - HTV-7).

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года, когда в ходе двух выходов в космос астронавты установили шесть таких аккумуляторов. Как сообщалось, аналогичную установку новых аккумуляторов в ходе выхода в космос 22 марта продолжили астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг.

Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.

После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.

Первоначально NASA планировало, что 29 марта будет совершен первый в истории выход в открытый космос с МКС с участием одних только женщин-астронавтов - американок Энн Макклейн и Кристины Кох для продолжения монтажа новых ультраёмких аккумуляторов для солнечных панелей станции.

Однако NASA пришлось поменять планы. Во время выхода в открытый космос 22 марта Энн Макклейн поняла, что ей лучше всего подходит верхняя, нагрудная часть скафандра среднего размера. Поскольку к пятнице, 29 марта, можно было подготовить только одну верхнюю часть скафандра такого размера, то ее оденет Кристина Кох, а Энн Макклейн выйдет в космос в следующий раз, сообщило NASA.

Третий в текущем году выход в космос членов экипажа МКС намечен на 8 апреля. NASA сообщило, что в нем будет участвовать Энн Макклейн, также канадец Давид Сен-Жак.

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