Этот контент был опубликован 5 мая 2020 г. 3:35

Вашингтон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Торговая палата США рекомендовала Великобритании в кратчайшие сроки заключить соглашение о торговле с Евросоюзом, чтобы способствовать развитию американо-британских деловых и инвестиционных связей, сообщают СМИ.

В подготовленных палатой рекомендациях говорится, что соглашение с ЕС будет способствовать устранению неопределенности, которая ограничивает инвестиционные потоки и может представлять риски для ее торговых переговоров с Соединенными Штатами, которые стартуют во вторник.

В рекомендациях поясняется, американские фирмы еще до голосования по Brexit инвестировали в Великобританию более $750 млрд для того, чтобы иметь более свободный доступ к крупному единому европейскому рынку.

Торговая палата также настоятельно призвала Великобританию и Соединенные Штаты работать на переговорах над отменой всех тарифов, заявив, что это будет способствовать развитию связей на длительную перспективу.

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