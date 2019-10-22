Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 1:26

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Американская служба федеральных маршалов, от которой зависят сроки возвращения россиянки Марии Бутиной в РФ, не раскрывает конкретную информацию, мотивируя это необходимостью обеспечения безопасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов.

"Это (сроки возвращения Бутиной) зависит от американских властей, во многом от службы федеральных маршалов, которая не раскрывает конкретную информацию под предлогом обеспечения безопасности. Мы сделаем все, что зависит от нас, чтобы наша гражданка отправилась на Родину в максимально сжатые сроки и была избавлена от любых неожиданностей", - говорится в опубликованном на странице посольства в социальной сети ответе Антонова на вопрос, когда можно ожидать возвращения Бутиной.

При этом предыдущий опыт возвращения сограждан в Россию свидетельствует, что процедура депортации сопряжена с определенными сложностями, подчеркнул посол.

"Прежде всего это связано с удаленностью тюрьмы от международного аэропорта, наличием/отсутствием свободных мест на авиарейсах. Как мы понимаем, Мария будет направлена через депортационный центр, где она может провести некоторое время в ожидании отправки", - сообщил Антонов.

гс

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