Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 2:09

Вашингтон. 16 января. ИНТЕРФАКС - Американские и иракские военные возобновили совместные операции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает New York Times.

Как заявили изданию два американских военных чиновника, совместные операции военных США с Ираком возобновились в среду.

По их словам, военные хотят возобновить операции против ИГ как можно скорее, чтобы ослабить любую "пропаганду о победе" со стороны организации, после того как совместные действия США и Ирака были приостановлены.

Отмечается, что решение о возобновлении военных действий было принято менее чем через две недели после того, как парламент Ирака проголосовал за высылку всех американских войск из страны. Поводом для такого решения стала ликвидация США на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани, заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса и еще восьми человек.

1вз тг

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